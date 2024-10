Andavano in giro con attrezzi da scasso: tre perosne denunciate

Quattro persone denunciate, diversi strumenti da scasso e un machete sequestrati. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo dedicata alla prevenzione dei reati predatori. A Porto San Giorgio, i militari del posto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 31enne pregiudicato di Porto San Giorgio per possesso di arnesi da scasso. Il giovane è stato controllato in orario serale in via Annibal Caro a bordo di una bicicletta e, all’esito della perquisizione personale effettuata dai carabinieri, è stato trovato in possesso di una pinza e un coltello multiuso in metallo con lama di 10 cm occultati sulla sua persona, e dei quali non ha saputo giustificato il possesso. Sempre i militari dell’Arma di Porto San Giorgio hanno controllato a Fermo e denunciato alla competente autorità giudiziaria un 36enne pregiudicato della provincia di Brindisi per possesso di arnesi da scasso. L’uomo è stato controllato in via Pietro Nenni alla guida della sua bicicletta e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una tronchese di 25 cm addosso e della quale non ha saputo giustificare la provenienza. Ancora a Porto San Giorgio i militari del posto hanno controllato e denunciato un pregiudicato italiano 41enne di Grottazzolina che, fermato a bordo della sua auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un machete della lunghezza di 18 cm, detenuto senza giustificato motivo. Infine a Porto Sant’ Elpidio i carabinieri, al termine di un controllo, hanno denunciato un altro pregiudicato pugliese 30enne che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una tenaglia in ferro di circa 18 cm celata all’interno di una borsa, di cui non ha saputo giustificare la detenzione.

Fabio Castori