Bandiera Blu, "Porto San Giorgio perde il vessillo per colpa di Fermo"

Porto San Giorgio (Fermo), 26 aprile 2019 - «È un problema per Porto San Giorgio, ma non è di Porto San Giorgio», questo l’assioma base della conferenza stampa tenuta ieri dal sindaco Nicola Loira insieme all’assessore all’ambiente, Massimo Silvestrini, sulla questione della mancata assegnazione della bandiera blu. «Non abbiamo ricevuto comunicazioni in proposito – esordisce il primo cittadino – questo ci induce a ritenere che per il 2019 non l’avremo. Il fatto ci dispiace e un po’ ci stupisce perché la nostra è una città con sevizi di qualità, quali la pulizia, la raccolta dei rifiuti, l’accoglienza, la sicurezza ed anche la balneazione. In ogni modo la cosa non ci prende in contropiede perché sappiamo quali sono i nostri problemi, quali le criticità delle nostre acque di balneazione, dato che da sempre vi sono episodi di superamento dei limiti di presenza di batteri escherichia coli, che negli anni hanno determinato giorni di non balneabilità». Di chi la colpa? Il sindaco non ha il minimo dubbio che sia dei due fossi che scendono da Fermo: il Petronilla e il Vallescura.

«I fenomeni – precisa – sono comunque transitori e temporanei, conseguenza di forti precipitazioni e rientrano nel giro di 24-48 ore». Quindi spiega che la bandiera blu viene attribuita sulla scorta dei controlli effettuati negli ultimi quattro anni, che in tale periodo ci sono stati alcuni casi di non balneabilità e che per ricercarne le cause l’Amministrazione ha eseguito accertamenti insieme a Regione, guardia costiera, Asur e altri enti.

I risultati chiamano in causa il Comune di Fermo. «Oggi – queste le parole del sindaco – le verifiche ci portano a dire che il problema sono i pozzetti scolmatori presenti lungo i due fossi. Hanno la funzione di non mandare a collasso la rete fognaria, in presenza di forti precipitazioni. Il fatto è che, mentre Porto San Giorgio ha condotte separate, una per le acque bianche ed una per quelle nere, Fermo ha un sistema misto. Allora capita che, quando si verifica il cosiddetto troppo pieno, i pozzetti scaricano queste acque miste, cioè di fognatura e piovane, sui due fossi che poi sversano in mare: il Petronilla ha 13 scolmatori, di cui uno al confine ovest con Porto San Giorgio; il Vallescura 41, di cui 8 al confine nord». Loira assicura che si sta studiando il problema e che sono stati già individuati dei progetti per risolverlo. Esclude che la mancanza della bandiera blu possa danneggiare il turismo sangiorgese perché ritiene che Porto San Giorgio sia sempre attrattiva e resti la migliore località del territorio per i servizi che offre, per la spiaggia, per la pulizia.