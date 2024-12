Borgo Rosselli, festa con Elisabetta Cocciaretto

La società sportiva Borgo Rosselli ASD ha celebrato in grande stile un pranzo per il Natale 2024 con una conviviale svoltasi ieri presso il ristorante “Il Timone” di Porto San Giorgio, alla presenza di oltre 200 persone. L’evento ha riunito l’intera “famiglia Borgo”, composta da atleti di ogni età, staff tecnico, sponsor e fornitori, nonché numerose autorità comunali e regionali, accomunate dal vivo entusiasmo per i colori della storica società di Porto San Giorgio.

All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco Valerio Vesprini, il Vicesindaco e Assessore allo Sport Fabio Senzacqua, i Consiglieri Regionali Jessica Marcozzi e Marco Marinangeli, l’Assessore Carlotta Lanciotti e il Presidente del Consiglio Comunale Fabio Bragagnolo, i quali hanno espresso parole di elogio per l’impegno profuso da Borgo Rosselli ASD sia nel campo sportivo sia in quello sociale, a beneficio dei giovani e di tutta la comunità cittadina.

La giornata è stata animata da momenti di aggregazione e intrattenimento, tra canti, balli, una tombolata e una ricca lotteria messa a disposizione dagli sponsor.

L’apice delle celebrazioni è stato raggiunto con l’arrivo a sorpresa della neo Campionessa del Mondo, Elisabetta Cocciaretto, che ha rivolto un sentito messaggio di incoraggiamento agli atleti più giovani, invitandoli a coltivare i propri sogni nello sport come nella vita. La presenza della campionessa ha suscitato grande entusiasmo: i ragazzi hanno potuto scattare foto, ottenere autografi e condividere un momento di autentica ispirazione.

La proiezione di un video sulla storia cinquantennale di Borgo Rosselli ASD ha concluso la giornata in un clima di intensa emozione, sancita dal taglio di una torta recante il nuovo logo della società, simbolo di continuità, radicamento e crescita per gli anni a venire.