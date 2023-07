Ciclisti, due incidenti in due giorni Grave un 52enne, ferito un centauro

ALTIDONA

Due incidenti in due giorni. Drammatico il bilancio di quello avvenuto ieri pomeriggio lungo la Statale Adriatica ad Altidona, dove sono entrate in collisione una moto e una bicicletta. Gravissime le condizioni del ciclista, Andrea Properzi, 52enne residente a Porto San Giorgio, molto noto in città per essere stato, in passato, coordinatore del servizio di salvataggio in mare di Porto San Giorgio e conosciuto con il soprannome di ‘Puciu’. Properzi, ciclista appassionato da sempre, ieri stava facendo rientro a casa e stava viaggiando in direzione nord, stessa direzione tenuta dal motociclista. Erano le 16.30 circa, quando la moto e la bici, per cause in corso di accertamento, sono entrate in collisione in prossimità dell’incrocio per Torre di Palme. Nel violento impatto, entrambe le persone coinvolte sono state sbalzate dalla sella e scaraventate a diversi metri di distanza dal luogo dello scontro. Sul posto è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 , della Croce Verde Valdaso e Croce Azzurra di Porto San Giorgio.

Subito molto gravi sono apparse le condizioni del ciclista, soccorso in stato di incoscienza. L’uomo è stato stabilizzato, intubato e trasportato d’urgenza in eliambulanza al Torrette, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in coma farmacologico e le sue condizioni restano critiche. Meno gravi le condizioni del motociclista, un ragazzo di 32 anni residente nell’ascolano, trasferito anche lui all’ospedale regionale, in ambulanza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Fermo, a cui è spettato il compito di effettuare i rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico. Inevitabile infatti il formarsi di lunghe code in ambedue le direzioni sulla Statale, chiusa al transito per oltre un’ora, per permettere l’atterraggio dell’eliambulanza e le operazioni di soccorso ai feriti. Il fatto verificatosi ieri, ha inevitabilmente richiamato l’attenzione all’incidente avvenuto l’altro ieri sulla Statale Adriatica all’altezza dell’incrocio per San Marco alle Paludi, dove a rimanere ferito gravemente era stato un giovanissimo ciclista di 16 anni, anche lui residente a Porto San Giorgio e anche lui trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona. In quel caso, il ragazzo in sella alla bici, si era scontrato con un’auto condotta da una donna. Il giovane, che nell’impatto aveva riportato una grave lesione all’altezza del collo, era stato sottoposto ad intervento chirurgico per tamponare l’emorragia. Anche lui, resta ricoverato al Torrette in prognosi riservata.

Paola Pieragostini