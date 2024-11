Corsa campestre al parco della Pace. Ecco i vincitori

Si è tenuta al Parco della Pace di Servigliano, l’annuale corsa campestre legata alla fase d’istituto dei ‘Giochi Sportivi Studenteschi’, che ha coinvolto oltre 200 alunni delle scuole medie dell’Ic di Falerone. Una gara molto sentita anche dagli alunni dei tre plessi dell’Ic vale a dire Falerone, Montappone e Servigliano. "In un’atmosfera serena e collaborativa – sottolinea soddisfatto il docente Gianluca Viozzi, responsabile del progetto, seguito con passione dal collega Daniele Piattoni - i ragazzi e le ragazze hanno dato il meglio di sé, dimostrando l’importanza non tanto di vincere, quanto di partecipare tutti insieme all’insegna del far play, consapevoli che attraverso lo sport si abbattono tutte le barriere". Al termine della gara si è svolta la cerimonia di premiazione delle varie categorie, alla presenza delle istituzioni: Marco Rotoni, sindaco di Servigliano e padrone di casa; Amerino Clementi, sindaco di Montappone; Maria Teresa Quintozzi, consigliera con delega all’istruzione del comune di Falerone; oltre a Oda Gesuè e Loredana Totò, rispettivamente Dirigente e vice preside dell’Ic di Falerone. I ragazzi nella più classica delle cerimonia sono stati omaggiati delle autorità con una medaglia, i primi classificati per la Categoria ragazze 2013-14 Emma Procaccini; mentre per i ragazzi al primo posto si piazza Alessandro Casiello; Categoria cadette 2012 Talita Valeri; cadetti Cristian Rossi; infine per la Categoria cadette 2011-10 Margherita De Paolis; cadetti Alessandro Cutini Calisti. Nell’occasione è stata premiata anche la società ‘Polisportiva Servigliano’, omaggiata di una targa, per la preziosa collaborazione fornita e per l’allestimento della pista e la gestione della gara.