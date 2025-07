Corsi di autodifesa per le donne

Un corso di formazione rivolto alle donne per prevenire le forme di conflitto ed evitare gravi conseguenze. L’iniziativa promossa dalla Commissione pari opportunità della Regione Marche prevede 4 appuntamenti itineranti gestiti dall’istruttore Remo Grassetti (Head Master Metodo Mas), che si svolgerà nello stesso orario dalle 18,30 alle 21,30 nei comuni della media Valtenna: si parte il 10 luglio dal Parco della Pace di Servigliano; il 17 luglio a Massa Fermana; il 24 luglio a Santa Vittoria in Matenano e il 31 luglio a Montottone. Il corso è gratuito e gli iscritti dovranno seguire tutte e 4 le lezioni. Il programma è stato annunciato ieri nel ‘Teatro Ideale’ di Servigliano da Marco Rotoni e Ivano Bascioni rispettivamente sindaci di Servigliano e Belmonte Piceno, Maria Lina Vitturini presidente regionale della Commissione pari opportunità e dall’istruttore Remo Grassetti. "Questo corso è prima di tutto in servizio rivolto alle comunità dell’entroterra – spiegano Rotoni e Bascioni – un approccio culturale e sociale diverso su alcuni temi sensibili, per disinnescare dinamiche complesse che spesso sono frutto di retaggi primitivi, che interessano il genere maschile, che vanno fuori dai contesti normativi. Un corso pensato per le donne, ma utile anche agli uomini, perché purtroppo anche nelle nostre piccole comunità oggi si avvertono segnali che invitano a riflettere". "Il corso attivato già in altre città dalla nostra regione sta dando ottimi risultati – commenta Maria Lina Vitturini – molti sindaci ci chiedono di riproporli. La Commissione pari opportunità sta lavorando intensamente, grazie al sostegno del presidente Acquaroli che ci offre i mezzi, infatti, ogni 4 mesi finanziamo 60 progetti dedicati a tematiche femminile".

"Mi occupo da una vita di arti marziali e svolgo corsi di formazione anche per le forze dell’ordine – dichiara Remo Grassetti – un corso di autodifesa di poche settimane per una donna può creare situazioni confuse e pericolose. Questo corso offre alcuni elementi di base di autodifesa, ma principalmente insegna a gestire le emozioni, a leggere i segnali del corpo, a sviluppare un linguaggio e situazioni che evitino il conflitto e questo può fare la differenza. Durante il corso saranno create situazione reali di aggressione. In questo modo le partecipanti avranno modo di riconoscere e disinnescare le situazioni di pericolo". Chiunque volesse partecipare dovrà iscriversi, per informazioni rivolgersi al numero 346-1680746.

Alessio Carassai