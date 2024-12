Demyanenko Mvp, nelle fasi clou c’è Pektovic

Zhukouski 7. Bene nella distribuzione del gioco. Ci mette anche due ace.

Demyanenko 7. Per lui è 80% in attacco. Per fare cifra tonda ci sono tre muri straordinariamente pesanti. Ed una vittoria da dedicare a Nova Juliette, la primogenita, appena arrivata. Eletto anche Mvp di giornata. Auguri.

Comparoni 7. Due muri e anche una presenza importante per il giovane centralone che si è assicurato al momento i galloni di titolare. Non trema mai.

Petkovic 7,5. Un opposto deve essere determinante nelle fasi cruciali dei set. Lui lo è. Dopo quota 20 gioca un altro sport.

Fedrizzi 7. La sente tanto questa gara. La Superlega l’ha conquistata in campo e la difende con le unghie. Leader

Tatarov 7. Il giovane attaccante in doppia cifra (10 punti) e il 40% in attacco: Antonov lo fa rifiatare in seconda linea ma quando rientra è ben presente.

Antonov 6,5. Non al meglio, si fa trovare pronto quando serve. Da protagonista a gregario perché per lui Grotta è tanta roba. Sicurezza

Marchisio 7. Chiude in ricezione con il 46% di positività, è il più cercato dagli avversari. Lui si esalta anche in difesa sulle bordate avversarie. Muro di gomma.

All. Ortenzi 7. Due pieni da sei punti totali e penultima piazza agguantata. Il girone di ritorno meglio di così non poteva iniziare. La sua emozione è tutta nello sguardo di fine gara che dice tantissimo.

r.c.