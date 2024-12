Derby, per la Fermana obbligatorio vincere

E’ la settimana che porta al derby in casa della Civitanovese, il secondo incrocio stagionale dopo quello agostano che finì con il 3-1 per gli uomini di Alfonsi. Ma a ben vedere era impossibile chiedere di più ad una squadra che si era radunata neanche una settimana prima e che aveva quattro allenamenti nelle gambe. Ora si ritorna in riva all’adriatico per una sfida sempre sentita ma soprattutto dal peso specifico molto alto, per entrambe. Uno scontro salvezza cui però si arriva con stati d’animi diversi. Quattro punti nelle ultime gare per entrambe ma inerzia ben diversa. La Civitanovese dopo il pari di Termoli ha superato con merito domenica scorsa il Sora, riprendendo morale e convinzione nei propri mezzi. Fermana che dopo il colpo ad Avezzano ha gettato alle ortiche la vittoria contro il Termoli domenica scorsa, dopo il doppio vantaggio nel primo tempo. Morale dunque non dei migliori ma anche la voglia di archiviare in fretta per i canarini la dolente pagina di domenica che porta con se strascichi anche di formazione. Casucci già assente potrebbe essere assente anche a Civitanova ma in tal senso qualcosa di più dovrebbe arrivare dal bollettino medico in arrivo nella giornata di oggi. Non ci sarà sicuramente Tafa per un giallo tanto inutile quanto dannoso in pieno recupero, dopo una spinta all’avversario. Al fianco di Karkalis dovrebbe andare uno tra Cocino e Tomassini, utilizzati esterni domenica: rimarrebbe scoperto il ruolo di esterno, in caso di assenza di Casucci, con Marucci esterno basso che potrebbe essere utile contro il brevilineo Vittorio Esposito. Dilemmi che devono essere sciolti nelle sedute di allenamento di oggi e domani, giornate in cui si attendono notizie anche sulla prevendita per i tifosi gialloblù. A Civitanova sarà il primo dei tre derby che chiuderanno un girone di andata e soprattutto un 2024 molto complicato per la Fermana. Dopo il Polisportivo, altra trasferta al Riviera delle Palme contro la capolista Sambenedettese prima di chiudere al Bruno Recchioni nel pre natalizio contro il Castelfidardo, squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma.

Roberto Cruciani