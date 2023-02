Doping, sport e rischi per la salute

Noi giovani amiamo molto lo sport ma, anche se dovrebbe aiutarci a mantenere un corpo sano, educarci al rispetto delle regole e diffondere il valore della lealtà, vengono compiute delle infrazioni che ne vanificano il significato. Stiamo parlando del doping ossia dell’uso di una sostanza o di una pratica medica a scopo non terapeutico, ma finalizzato al miglioramento dell’efficienza psico-fisica durante una prestazione sportiva sia agonistica che non, da parte di un atleta. E’ contrario ai principi morali e culturali insiti in tutte le attività sportive e provoca rischi alla salute anche a distanza di tempo se l’assunzione avviene senza una vera e propria esigenza terapeutica. Non è un fenomeno recente: già nelle Olimpiadi del 668 a.C. viene riferito l’uso di sostanze eccitanti. Le norme sportive odierne regolamentano strettamente le tipologie e le dosi dei farmaci consentiti e prescrivono l’obbligo per gli atleti di sottoporsi a controlli che si effettuano mediante l’analisi delle urine. Se positivi vengono squalificati per un periodo più o meno lungo, nei casi di recidiva anche a vita. Nel tempo vari atleti sono risultati positivi ai test antidoping: nel 2016 Maria Sharapova; Diego Armando Maradona fu squalificato una volta nel 1991, perché positivo alla cocainai. La’Marshall Corbett, cestista statunitense ex Poderosa, trovato positivo nel 2015 alla cannabis, fu espulso dalla società.

Classe III B