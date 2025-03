Droga e soggetti sospetti. Stop al bar per 15 giorni

Nel pomeriggio di ieri il Questore di Fermo ha sospeso la licenza, per un bar abbastanza noto di Porto Sant’Elpidio, sulla via Faleria. La pausa decisa è di quindici giorni, che decorrono dalla data di ieri. Il provvedimento è stato adottato in quanto a seguito di continui controlli effettuati presso l’attività, quest’ultima risultava ritrovo di soggetti gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia in materia di armi, stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona, collegati al mondo della gestione e dell’organizzazione delle attività illecite legate al traffico e allo spaccio di stupefacenti, la cui base operativa si trova nel limitrofo quartiere di Lido Tre Archi, nel comune di Fermo.

Il Questore ha ravvisato "l’esigenza di contrastare il consolidamento della situazione creatasi ha ritenuto di adottare a garanzia di interessi pubblici primari, quali la sicurezza e l’ordine pubblico ed al tempo stesso atta a dissuadere la frequentazione delinquenziale del pubblico esercizio in questione".

È così scattato il provvedimento restrittivo, che il questore ha disposto ai sensi del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Così è stata decisa la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale in questione, ritenuto dalle forze dell’ordine, a seguito di numerose indagini, "un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini".

Adesso il locale dovrà rimanere con la serranda abbassata per quindi giorni, pena l’aggravamento della sua posizione già non facile.