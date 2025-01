Ecco il bilancio: strade, mutui e tariffe

L’ultimo consiglio comunale del 2024 per la città di Amandola è stato un punto di partenza per programmare l’attività dell’anno appena iniziato. Il 30 dicembre si è riunita l’assise della città montana, dopo le comunicazioni del sindaco Adolfo Marinangeli, che ha ringraziato le ultime tre Amministrazioni che hanno lavorato e consentito di aprire il nuovo ospedale dei Sibillini, e le associazioni del paese che si sono mobilitate per l’allestimento del programma delle festività si è entrati nel vivo dei punti all’ordine del giorno.

Una variazione di Bilancio per un contributo dell’Unione montana dei Sibillini per la manutenzione stradale di circa 41.000 euro, punto approvato a maggioranza. Si è passati poi a temi più caldi come il Piano di previsione con l’approvazione delle relative aliquote. Il Bilancio di previsione è stato approvato a maggioranza, con l’appunto del consigliere di minoranza Lando Siliquini. "Il fatto che i mutui siano stati differiti non significa che non andranno pagati – dichiara Siliquini – ma sono stati solo posticipati, alla fine andranno a pesare nei Bilanci del prossimi anni. Sono contrario alla Tari, perché presenta caratteristiche diverse fra le aree urbane e extraurbane, nelle aree extraurbane i costi sono più bassi anche perché hanno servizi diversi per la pulizia e svuotamento dei cassonetti. Pertanto chiedo che il costo della Tari venga ripartita per tipologia e area territoriale".

"Non abbiamo modificato per l’anno 2025 le aliquote e le detrazioni Imu – spiega il sindaco Marinangeli -, ma questo è un Bilancio tecnico, qualora come sembra che sia saranno differiti i pagamenti dei mutui potremo destinare le somme che si libereranno per agevolazioni alle attività produttive e non solo in un secondo momento. Resta invariata anche la Tari. La gestione della raccolta dei rifiuti è unitaria su tutto il territorio, i costi sono differenti ma la pulizia e i servizi si svolgono in maniera unitaria. Inoltre si stanno predisponendo delle isole ecologiche utilizzando fondi del Pnrr con nuovi sistemi di smaltimento, che non peseranno sull’economia di gestione del servizio e agevoleranno il controllo delle tipologie dei rifiuti. Sono presenti anche delle telecamere che ci consentiranno di verificare comportamenti poco civici. C’è comunque da fare un grande lavoro sulla gestione rifiuti, per esempio nell’ultimo anno sono aumentati i conferimenti degli ingombranti in discarica, anche questo ha influito sui costi".

Alessio Carassai