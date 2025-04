Ecco la lista ’Per Sem’: "Gente del territorio"

E’ tempo di presentarsi anche per la lista Per Sem, "la prima che ha visto in Rossano Orsili la persona giusta per guidare il Comune" è stata la precisazione del Roberto Greci parlando agli intervenuti al New Planet Bar di Casette d’Ete. Ex vicesindaco ed ex assessore della passata giunta Pignotti (nonché vice coordinatore provinciale di Fi) Greci ha ribadito "la serietà di questa compagine, composta da uomini e donne cresciuti nel territorio di cui conoscono le potenzialità e le criticità. Da quando, nel 2022, è stata creata la lista Per Sem, siamo sempre stati al servizio dei cittadini" ha aggiunto.

Poi la parola è passata ai candidati consiglieri comunali. Vitaliano Romitelli (già consigliere, presidente del consiglio e assessore a Porto Sant’Elpidio, recente ‘acquisto’ di Fi) ha puntato sul fatto che potrà mettere al servizio la sua lunga esperienza in amministrazione. Claudio Postacchini ha evidenziato la perdita della coesione sociale e l’esigenza di creare nuove prospettive per giovani e anziani. Ubaldo Belletti ha fatto un appello al voto visto l’astensionismo degli ultimi anni. Per Federica Vitali serve pensare una nuova modalità attrattiva. Massimiliano Doppieri, ex consigliere di Per Sem, ha rimarcato la serietà della lista e del candidato sindaco che lo ha convinto a rimettersi in gioco. Massimo Pierleoni e Federica Tosoni hanno speso parole di stima per Rossano Orsili. Meri Caucci ha parlato dell’amore per la città e di voler dare un futuro migliore ai giovani. Fabiana Capraro ha ribadito la volontà di mettersi al servizio della comunità elpidiense.

Assenti i candidati: Miriam Marcelli, Alessio Abrami, Samuele Morresi, Gessica Muccio, Chiara Cardinali e Angela Macellari. Ha chiuso il candidato sindaco Orsili, ringraziando Per Sem per la fiducia, illustrando pillole di programma con la speranza di mettersi al servizio dei cittadini come nuovo sindaco.