Ecco le classi protagoniste

Ecco gli studenti delle classi II A, II B e II C della scuola secondaria di primo grado ‘Cestoni’ di Montegiorgio che nella stesura degli articoli sono stati coordinati dalle docenti Elisa Fosco e Laura Baglioni. Gli studenti hanno dedicato la pagina del campionato di giornalismo, al tema rispondente al ‘Mondo che vorrei’. Ogni classe ha riflettuto sulle condizioni attuali del mondo, viste sia dal punto di vista ambientale che socio culturale. Da un bilancio reale fatto di criticità universali come guerre, solitudini e cambiamenti climatici, emerge l’appello unanime degli studenti delle classi seconde della Cestoni, volto a riflettere sulla scelta delle singole azioni quotidiane affinché siano radicate nel senso di responsabilità propria e altrui e finalizzate a costruire un mondo migliore. A corredo degli articoli, i giovani cronisti, hanno redatto un disegno rispondente al tema trattato, realizzato da Cecilia Bernetti, alunna della classe II C.