Falerone, una settimana di eventi horror

Trascinati dai bambini la ricorrenza di Halloween inizia a fare breccia anche nel Fermano. Gli eventi che hanno catalizzato l’interesse di grandi e piccini sono stati ovviamente quelli più organizzati anche dal punto di vista scenografico. Parliamo de ‘Horror Festival‘ di Monte Urano, curato dalla Pro loco del paese, che per ben 6 giorni ha ospitato nel centro storico una serie di attrazioni a tema: giochi, percorsi horror, rassegna del cinema horror cult, tanti personaggi: zombie, il fantastico mondo di Harry Potter, per i più grandi escape room e molto altro ancora. Iniziativa che ha raccolto numeri da record in termini di presenze. A Falerone invece nella notte del 31 ottobre grazie alla collaborazione fra Pro loco e il moto club ‘Bikers Cave’, è andata in scena la terza edizione di ‘Silent Hill’, una doppia iniziativa con cena a tema presso la sede del ‘Bikers cave’ e intorno alle 23 ha iniziato ad animarsi il centro storico di Falerone trasformato in una grande escape room.

Per l’occasione le varie squadre composte da massimo 5 persone, sono state chiamate a svolgere una surreale caccia all’uomo dalla tinte noir, risolvendo diversi delitti con uno scenario a tema dalle forti tinte horror ambientato in una società degli anni 70’. Un percorso che ha tenuto impegnati circa 60 figuranti e un centinaio di partecipanti quasi fino alle 2 del mattino.

A Montegiorgio è tornata ad illuminarsi la collina di Castagneto, dove da due anni alcune famiglie grazie al supporto di alcune aziende, hanno allestito un pezzo di terreno tutto a tema horror, con illuminazione, zombie, mummie, vampiri, teschi zucche, ragnatele uno spazio molto apprezzato dai bambini del territorio che si sono ritrovati nella zona ed hanno potuto gustare anche il buffet allestito dalle famiglie, la serata è stata riproposta anche il 1 novembre. La notte di Halloween però non si è conclusa qui, già alle 18 i bambini accompagnati dai loro genitori hanno iniziato a girare per gli esercizi commerciali e le abitazioni di Piane di Montegiorgio e Magliano di Tenna, i piccoli vestiti di tutto punto: fantasmi, zombie, streghe, vampiri, lupi mannari.

Alessio Carassai