Fermana da sogno. Un pieno di fiducia

Un esordio migliore era difficile immaginarlo, pensando anche a quella che è stata l’estate della Fermana. Una gara con tanti racconti al suo interno che ha portato in dote tre punti che permettono subito di archiviare il fastidiosissimo -2 e andare a quota uno in classifica. Ma una vittoria, come ha sottolineato Dario Bolzan a fine gara, per la città di Fermo e per un ambiente che sta cercando di ritrovare serenità con ancora un bel cammino da fare, vedi concordato da portare a termine. E’ stata la vittoria delle scelte offensive di Bolzan, in rete tutti e tre gli attaccanti schierati. Ferretti in versione trascinatore che prima provoca la superiorità numerica a fine primo tempo e poi mette la ciliegina con il terzo gol, il classico dell’ex di turno, a far esplodere i 350 da Fermo. Nel mezzo il primo sigilli di Bianchimano, dal dischetto, dopo aver sfiorato l’euro gol al volo in girata. Ma anche la giornata del classe 2005 Sardo, che controlla e gira da veterano un gioiellino di Romizi. Proprio il capitano, che in settimana si era allenato poco, ha fatto da trascinatore: prima un gol annullato per lui (fuorigioco di Ferretti sulla traiettoria del tiro) e poi ha costruito un assist e tante giocate deliziose. Insomma note positive che non mancano ma anche alcuni aspetti da migliorare. Meglio la Recanatese nell’approccio alla gara e un alinea difensiva che subisce spesso gli inserimenti sui cross dal fondo, dove la squadra di casa è arrivata troppo facilmente. Meccanismi da oliare dunque ma il buongiorno è stato ottimo per una squadra che ha iniziato solo il 16 agosto e con tanti giocatori arrivati in corsa. Impossibile al momento chiedere di più. Oggi però inizia la seconda settimana tipo, e che settimana. Arriva il derby con l’Ancona che ha vinto all’esordio contro l’Isernia. Gara che a livello di emozioni non va neanche preparata, si prepara da sola perché basta vivere la città nel corso della settimana. Da attenzionare per Bolzan le condizioni degli assenti di Recanati, vedi Palumbo e Bartoli. Ma c’è un’intera settimana da vivere per preparare questa che non è una gara come le altre. Anche perché sarà subito Giornata Canarina e dunque accrediti di cortesia e abbonamenti non saranno validi.

Roberto Cruciani