Fermana in campo . Ansia per Karkalis

E’ già tornata in campo ieri pomerigigo al Firmum Village la Fermana di Dario Bolzan. Sono solo due gli allenamenti che dividono la squadra dall’impegno di mercoledì alle 20,30 contro il Chieti, match che arriva proprio nel cuore di una settimana intensissima con tre gare in sette giorni. Fermana uscita sconfitta dal match di Notaresco per alcune leggerezze difensive arrivate nella ripresa dove non è tornato in campo il centrale difensivo Karkalis che in settimana era stato sotto osservazione per un problemino ai gemelli. Problema che potrebbe essersi presentato nuovamente e che ha portato lo staff nell’intervallo a scegliere la prudenza e la sostituzione con Bartoli a destra e Cocino ad andare in posizione centrale. Attenzioni dunque concentrate sul centrale mancino per edere se ci sarà la possibilità di vederlo in campo contro la corazzata neroverde, squadra senza dubbio destinata a recitare un ruolo da protagonista fino al termine anche in virtù delle dichiarate ambizioni della proprietà targata Virgo che punta al salto di categoria. Gara non semplice considerando il valore della rosa del Chieti squadra che ha vissuto mesi estivi molto intensi con ben due passaggi di proprietà dopo un’iscrizione in D sul filo di lana, arrivata proprio negli ultimi minuti. Fermana concentrata invece sulla sua voglia di riscatto in una gara che nella storia, come ricordano le statistiche di Marco Rossetti, è andata in scena 36 volte con un bilancio che vede la Fermana vittoriosa 10 volte, sconfitta in altrettante circostanze mentre i pareggi sono 16 con il primo incontro che risale al dicembre del 1946 con il successo neroverde 3-1. Prendendo in considerazione solo le gare del Recchioni la Fermana è in netto vantaggio con 8 vittorie, 8 i pareggi e solo 2 le sconfitte. Uno dei ricordi più dolci dalle parti di Viale Trento è però un pareggio nei playout di Serie C1, 5 giugno 2005 con l’incredibile gol di testa di Micallo al minuto 95. E’ attiva anche la prevendita sul circuito vivaticket e nei punti vendita abilitati. Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi a Casa Fermana oggi dalle 15 alle 19 e nella giornata di domani dalle 12 fino al termine del primo tempo.

Roberto Cruciani