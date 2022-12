Grosso tronco diventa un presepe

C’è voluto un bel guizzo fantasioso per trasformare l’enorme tronco finito sulla spiaggia del lungomare Faleria in un presepe decisamente originale che, in queste feste di Natale è diventato una imperdibile attrattiva, tanto ha incuriosito grandi e piccini. A dare vita, letteralmente, a quel tronco arenato davanti al mare, collocandoci la Natività, le statuine più tradizionali del presepe, le casette, le luci che di notte rendono ancora più suggestivo il tutto, sono state Gioia Giandomenico (presidente di Faleria Enjoy), Adria Minnetti e Maria Ingenito che, con una minima spesa, hanno realizzato un’opera di grande suggestione. C’è di più: l’idea è stata talmente apprezzata e condivisa che gente del quartiere ha voluto metterci del suo, trasformando quel tronco e quel presepe in un luogo di comunità.