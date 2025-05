I carabinieri denunciano sette persone

Sette persone di età di compresa tra 21 e 35 anni, sono state denunciate per inosservanza delle prescrizioni loro imposte, a seguito di attività posta in essere dai carabinieri della Compagnia di Fermo, mirata all’identificazione e verifica del rispetto delle misure di prevenzione e restrizioni destinate a tali soggetti. Le misure in questione riguardano provvedimenti emanati dall’autorità giudiziaria o dal questore, volti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. A tale ragione, i controlli dei militari dell’Arma hanno portato alla denuncia di un 21enne fermano controllato in orario serale all’interno di un pub in piazza del Popolo, responsabile della violazione del divieto di accesso presso esercizi pubblici della provincia di Fermo (emesso dalla questura, lo scorso ottobre). A Monte Urano, i militari hanno denunciato un altro 21enne fermano ed un 22enne sangiorgese originario del Bangladesh, entrambi destinatari di foglio di via obbligatorio (disposto dal questore in gennaio). Analoga violazione è stata contestata ad una 29enne italiana di Sant’Elpidio a Mare, destinataria di foglio di via obbligatorio per tre anni (disposto dallo stesso questore di Fermo a marzo). A Porto Sant’Elpidio, i Carabinieri, hanno denunciato un 28enne tunisino per non aver rispettato l’obbligo di firma (emesso dal Tribunale di Ancona lo scorso maggio) risultato assente in casa durante un controllo notturno. Nella stessa città, è stata denunciata una 35enne italiana della provincia di Ancona controllata sul lungomare, destinataria di foglio di via obbligatorio per tre anni (disposto dal questore di Fermo a luglio 2023). Denunciato anche un 29enne abruzzese domiciliato a Sant’Elpidio a Mare. Il ragazzo, sottoposto a Daspo con obbligo di firma durante le giornate di disputa delle partite della squadra ‘Asd Vastese Calcio 1902’, non si è presentato al Comando