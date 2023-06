I rifiuti raccolti finiscono in una mostra

Una estemporanea con oggetti smarriti e ritrovati è la novità dell’edizione 2023 di Spiagge pulite promossa da Legambiente per domani a Porto Sant’Elpidio (dalle 15, dal lungomare Europa fino alla foce del Chienti). Una iniziativa che, in città, prende il nome di ‘Uniti per fare la differenza’ e alla quale hanno aderito oltre a Legambiente, le associazioni di quartiere Centro, Fonte di Mare, Marina Picena, Plastic Free, Psiche 2000, con la collaborazione dell’Agesci, Matley Divers, Movimento dei Focolari e Rangers Italia. L’estemporanea sarà realizzata con gli oggetti ritrovati da ciascun partecipante e considerati più originali, antichi o mostruosi in modo tale che chi li guarderà potrà riflettere su cosa si potrebbe migliorare per evitante un tale degrado.