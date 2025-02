Il comico romano Dado in scena con ‘Non vedo, non sento e straparlo’

Il comico romano Dado porta

al Teatro Italia di Montappone il suo nuovo spettacolo dal titolo ‘Non vedo, non sento e straparlo’, un mix di battute esilaranti e soliloqui veloci che raccontano la vita con ironia. L’appuntamento è fissato per domani 20 febbraio alle 21,15, in cui l’artista propone per il 50’ compleanno una sorta di bilancio della sua indiscutibilmente ricca e brillante carriera. Un ‘bilancio’ inevitabile pieno di novità sorprendenti e divertenti. Tra soliloqui a tratti velocissimi e mozzafiato che sembrano scioglilingua, presentando un protagonista che incarna le caratteristiche delle tre celebri scimmiette: non vede, non sente e, a differenza della terza, ‘straparla’. Se il comico, come il personaggio interpretato da Chaplin, si lascia cadere di proposito sulla buccia di banana per suscitare risate nel pubblico, Dado si immerge in una realtà così esasperata e bizzarra da far emergere un conflitto di ruoli, tanto da rendere difficile distinguere se ci si diverte per le battute comiche o per la realtà stessa. Il punto di vista del comico diventa essenziale per affrontare le incongruenze della vita. Assistere a uno spettacolo di satira sociale diventa il rimedio più efficace per alleviare le avversità del mondo. Insomma uno spettacolo con tante rivelazioni, oltre ai cavalli di battaglia del repertorio, che hanno fatto sì che Dado nel corso degli anni entrasse nei cuori del pubblico, il qual lo premia sempre con grande affetto. Per informazioni

e prenotazione contattare il numero 331-7050262.

a.c.