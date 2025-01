Il protocollo contro le truffe agli anziani

Il Prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, ed il Vice Sindaco con delega alla Sicurezza Pubblica, Mauro Torresi, hanno sottoscritto, presso il Palazzo del Governo, il Protocollo d’Intesa “Truffe agli Anziani” per la prevenzione ed il contrasto delle truffe alle persone anziane, di seguito all’approvazione del progetto messo a punto dal comune capoluogo e finanziato dal Ministero dell’Interno, con risorse del Fondo unico Giustizia (Fug), per circa 22 mila euro.

Il progetto si propone di prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe alle persone anziane e costituisce una risposta concreta a una problematica sempre più diffusa, mirando a sensibilizzare la popolazione col fornire strumenti utili per prevenire situazioni di rischio.

La strategia innovativa scelta per diffondere il messaggio è stata affidata, per l’anno 2025, alle cinque compagnie teatrali di Fermo, che diffonderanno il messaggio di attenzione attraverso performance studiate ad hoc per raggiungere in modo diretto, efficace e coinvolgente tutta la cittadinanza.

Attraverso il teatro, il progetto punta a creare un dialogo diretto con i cittadini, utilizzando il linguaggio dell’arte per sensibilizzare e informare una delle fasce più vulnerabili della popolazione: i messaggi di comunicazione verteranno su episodi realistici, ricreati sulla base delle tecniche di truffa più comuni, con l’obiettivo di mettere in guardia tutti i cittadini e fornire consigli pratici su come riconoscere ed evitare situazioni di pericolo.

Il Prefetto ha sottolineato la stretta e virtuosa collaborazione tra il Ministero dell’Interno e le autorità locali, precisando che il Protocollo si inserisce nel più ampio ambito delle iniziative ed attività finalizzate alla sicurezza urbana con il coinvolgimento, altresì, delle Forze dell’ordine e del mondo della cultura.

“La lotta contro le truffe agli anziani richiede un’azione congiunta e mirata” ha dichiarato il Prefetto D’Alascio, aggiungendo che grazie al coinvolgimento delle compagnie teatrali del territorio, si potrà sensibilizzare un numero sempre maggiore di persone rafforzando la consapevolezza dei cittadini a non cadere nella rete delle truffe proteggendo le persone più esposte a tale rischio.