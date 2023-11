Illuminazione, ennesimo guasto

Una storia senza fine quella della ristrutturazione degli impianti della pubblica illuminazione di Porto San Giorgio. L’amministrazione comunale continua a mettere i rattoppi ai tanti guasti che, data la vetustà e la precarietà del vecchio impianto, si verificano non di rado e un po’ a pelle di leopardo sul territorio comunale. Questa volta le rotture hanno riguardato a breve distanza di tempo il viale Cavallotti e vie adiacenti e il viale dei Pini e strade limitrofe. Nel primo caso i lavori di sistemazione e revisione dell’impianto, per una spesa di 9.100 euro, sono stati affidati alla ditta Tecnica e Sicurezza di Porto San Giorgio. Nel secondo caso i lavori di sistemazione e revisione della linea di pubblica illuminazione in viale dei Pini e strade limitrofe Castelfidardo, Venezia e viale Cavallotti sono stati assegnati alla ditta SMT di Torre San Patrizio per 3.538 euro. La passata amministrazione comunale aveva bandito una gara di appalto per servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento dell’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, sennonché l’attuale amministrazione lo ha revocato con l’intento di affidare quei servizi in house alla partecipata San Giorgio Distribuzione multiservizi. Ma l’operazione, non si sa perché, è da diversi mesi in standbay e l’amministrazione continua a mettere “toppe” e a spendere fior di quattrini per l’energia perché il vecchio impianto ne consuma in grande quantità.