Incendio e paura a scuola Scoppia un rogo all’Itc

Momenti di paura all’Itc, Istituto tecnico commerciale Carducci Galilei di viale Trento, per un incendio divampato nella zona degli impianti sportivi scolastici. L’episodio in questione risale all’altro ieri mattina quando, per cause presumibilmente preterintenzionali o dolose, le fiamme hanno preso origine dal fogliame secco presente ai bordi del campo polivalente che si trova sul retro dello stabile.

Il rogo si è propagato in maniera molto veloce pericolosamente vicino prima alla zona dello stadio "Bruno Recchioni" e poi sulla zona verde adiacente a via Vincenzo Bellini, rischiando di danneggiare le abitazioni a pochi metri distanza.

I primi ad intervenire sul posto sono stati un insegnante e uno studente che, con l’ausilio degli estintori, hanno cercato di fermare le fiamme e di evitare che si propagassero verso l’istituto scolastico. Nel frattempo la preside ha tempestivamente allertato i vigili del fuoco che, nel giro di pochi attimi, sono intervenuti sul posto con un equipaggio e un’autobotte. I pompieri, una volta posizionatosi sulla carreggiata di via Vincenzo Bellini, sul retro dello stabile che ospita la scuola, sono entrati in azione per spegnere l’incendio che nel frattempo aveva preso piede pericolosamente.

L’azione dei pompieri è stata chirurgica e immediata: nel giro di poco tempo hanno circoscritto il rogo, evitando che raggiungesse l’istituto scolastico e gli altri immobili circostanti. Alla fine tanta paura, ma nessun ferito e solo danni alla vegetazione. Secondo la ricostruzione degli specialisti dei vigili del fuoco, le fiamme sono scaturite all’interno del perimetro che delimita l’impianto sportivo scolastico. Le ipotesi più accreditate sulle cause del rogo sono quella dolosa o colposa. Non è escluso infatti che qualcuno possa aver gettato qualche cicca di sigaretta nel fogliame e da lì sia scaturito l’incendio. Ieri mattina, preventivamente, la preside ha diffuso una circolare che vieta di fumare a scuola.

f.c.