Incontro tra servizi sociali e Ambito: "Un sistema di welfare inclusivo"

Incontro tecnico-operativo in Comune tra il direttore d’Ambito Sociale XIX Alessandro Ranieri, il dirigente del settore servizi sociali Carlo Popolizio, la responsabile di direzione del servizio Emanuela Ceroni e l’assessore Carlotta Lanciotti. La riunione è stata utile ai servizi sociali non solo per presentare al direttore il nuovo assetto organizzativo del servizio, composto da un’équipe di tre assistenti sociali professionali e due esperti amministrativi, ma anche per analizzare ed approfondire metodologie di approccio integrato. L’Ambito XIX fa rete con 31 Comuni e, con essi, si occupa di delicatissime materie e questioni come anziani, dipendenze patologiche, disabilità, famiglia e minori, povertà e disagio adulto, salute mentale, promozione sociale e comunitaria, immigrati e nomadi: "La perdurante crisi economica, finanziaria e sociale, ulteriormente aggravata dal progressivo preoccupante aumento dell’inflazione, sta mettendo a dura prova la capacità di spesa delle famiglie – ha riferito Carlotta Lanciotti - . In un contesto in continua mutazione si sono aggiunte le conseguenze negative del post Covid che hanno portato alcune difficoltà sociali ad acuirsi. I Servizi comunali, nella pur ristrettezza congiunturale del periodo, cercano in ogni modo di essere vicini ai bisogni dei cittadini e alleviare - con le misure previste dalla rete d’Ambito – le difficoltà quotidiane dei nuclei familiari e dei singoli. Le intenzioni dell’Amministrazione comunale sono quelle di investire nel sistema dei servizi e nei rapporti con l’Ambito partendo proprio dalle professionalità del personale impegnato ogni giorno sul campo. La nostra azione è sempre finalizzata alla realizzazione di un sistema di welfare locale maggiormente inclusivo e risolutivo".