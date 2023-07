Installati due defibrillatori a Grottazzolina: "Saremo comune cardio-protetto"

Sono stati installati e attivati alcuni giorni fa sul territorio di Grottazzolina due defibrillatori pubblici. Il Comune infatti ha aderito ad una importante iniziativa sociale con lo scopo di rendere il territorio ‘cardio-protetto’. Il progetto della durata di sei anni, prende il nome di ‘Sos Cuore’ ed è gestito dalla Cooperativa sociale Solution di Bolzano. Sono stati installati il primo di fronte alla sede della Croce Rossa, il secondo all’ingresso del giardino di piazza Bolzetta di fianco alla Casa dell’Acqua, all’interno di appositi totem. "Il Comune non ha sostenuto e non sosterrà alcun costo per i due defibrillatori multilingue – spiegano Alberto Antognozzi e Samuela Andreoli (foto), rispettivamente sindaco e assessore ai Servizi sociali - grazie alla disponibilità e al contributo delle aziende della zona che hanno accettato di sponsorizzare l’iniziativa. L’acquisto e l’installazione non hanno gravato sul bilancio comunale, inoltre l’apparato non necessita di corrente elettrica, è collegato con l’Alert al 112 e la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico della Cooperativa Solution. Nel mese di settembre l’assessorato ai servizi sociali, che ha seguito il progetto, organizzerà in collaborazione con la Croce Rossa di Grottazzolina dei corsi per la formazione dei cittadini all’uso di questi defibrillatori".

Alessio Carassai