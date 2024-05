Travolta da un'auto mentre passeggia, muore una donna

Montegranaro (Fermo), 3 maggio 2024 - Stava camminando in viale della Rimembranza quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è stata travolta da un’auto in corsa. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Fermo, purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta. Ha perso così la vita oggi Palma Ramadori una 77enne del posto molto conosciuta a Montegranaro. Erano da poco passate le 10 del mattino quando un veregrense, mentre era alla guida della sua vettura, ha centrato l’anziana, facendola cadere rovinosamente a terra.

Sul posto, allertati proprio dall’automobilista, sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato la 77enne all’ospedale “Murri” di Fermo. L’anziana inizialmente era cosciente, ma le sue condizioni sono subito apparse instabili. E’ scattata così una corsa disperata contro il tempo perché la situazione di salute dell’anziana, con il passare dei minuti, è sempre più peggiorate, fino a diventare estremamente grave.

Una volta giunta al pronto soccorso la vittima è stata sottoposta a tutte cure del caso e, nonostante i tentativi di rianimarla, il suo cuore alle 14 ha cessato di battere. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Sant’Elpidio a Mare che, dopo i primi rilievi, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Intanto la Procura della Repubblica di Fermo, ricevuta la comunicazione del decesso, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente e la salma resta al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima era sposata con Enrico Sergolini, persona molto conosciuta a Montegranaro per la sua attività imprenditoriale e sociale. Cordoglio e sgomento tra la comunità veregrense dove anche la vittima, come detto, era molto conosciuta.