Perde il controllo del Suv e si ribalta, automobilista soccorso in eliambulanza

Fermo, 20 Aprile 2024 – Un cinquantenne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale autonomo avvenuto questa mattina a Capodarco di Fermo. L’uomo era alla guida di un Suv e stava percorrendo il tratto stradale in via Vallescura.

Erano da poco passate le 10 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata su se stessa in mezzo alla carreggiata. Estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale medico e sanitario del 118 e Croce Azzurra di Porto San Giorgio, il conducente non ha mai perso coscienza. A scopo precauzionale, è stato disposto per lui, il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Torrette. Per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.