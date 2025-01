La Fermana aspetta rinforzi dal mercato

Tornata in campo per allenarsi la Fermana agli ordini di Fabio Brini dopo il ko interno nel primo dei tre derby consecutivi di questo avvio di ritorno che ha visto la Recanatese festeggiare al Bruno Recchioni. Un avvio di settimana che ha visto innanzitutto la comunicazione ufficiale della risoluzione dell’accordo con il giovane difensore Marco Bonugli. Prestito risolto e giocatore che torna dunque alla Ternana, titolare del cartellino: per lui una sola presenza contro il Roma City. Si assottiglia dunque ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico con ancora alcune incognite da valutare anche dopo il match di domenica. In primis le condizioni di Romizi, uscito nell’intervallo, perché non al meglio come confermato nel post gara da Brini. Poi da rimettere tra i disponibili esterni come Diouane che possono e devono dare alternative importanti sulle corsie laterali, in attesa di conoscere il destino di Casucci che potrebbe essere in partenza ma che nella seconda parte di gara è stato schierato esterno a destra, mettendo anche Valsecchi quasi nelle condizioni di impattare la gara in doppia inferiorità numerica. Numeri e giocatori da recuperare a parte, c’è una classifica che va rimessa in sesto e per farlo occorre quell’atteggiamento e quella mente libera che si è vista maggiormente nella seconda parte di gara rispetto ad un primo tempo, soprattutto la prima parte, decisamente abulico. Squadra che ha mostrato un lato timoroso e impaurito che deve essere assolutamente messo da parte, altrimenti la risalita diventa durissima. L’aspetto tattico, 4-4-2 o 4-3-3 anche considerando il rientro di Bianchimano, passa se vogliamo in secondo piano anche in virtù del fatto che qualcosa di importante giocoforza dal mercato deve arrivare. In mediana un centrocampista di gamba e presenza fisica, in attesa anche di valutare l’apporto che potranno dare Brandao Vaz e Dragomir. Insomma una settimana intensa davanti, contro un’Ancona in grandissima forma (senza Tafa e Fontana squalificati), quarta in classifica e vicinissima alla piazza d’onore.