La Fermana ritrova bomber Bianchimano

Fermana al lavoro per trovare fiducia, scacciare la paura e soprattutto trovare le soluzioni migliori in vista del match di domenica ad Ancona. Sfida assolutamente particolare considerando che si tratta di un derby sempre sentito, con tanti episodi in passato a caratterizzarli ma anche che di recente è stata protagonista in C. L’ultimo incrocio al Del Conero esattamente 9 mesi fa, era il 5 marzo scorso e il successo dei dorici per 2-1 fu condizionato in maniera pesante dalla direzione di gara "inspiegabile" di Zoppi di Firenze che ne combinò di ogni tipo contro la Fermana. Gara che poi portò al cambio in panchina con Mosconi al posto di Protti ma anche ad un rientro a Fermo nel post gara non certo semplice, con la contestazione sotto la pioggia. Ma un altro precedente recente dà dolci ricordi: quello del 23 ottobre 2021, con la Fermana che si impone 2-1 con Pannitteri e Frediani in un momento particolarmente complicato, poche giornate dopo il cambio in panchina. Insomma l’auspicio è quello di rivedere un precedente come quello domenica ma di certo non sarà semplice perché la storia recente delle ultime giornate racconta un andamento ben diverso tra le due formazioni. Nelle ultime cinque gare l’Ancona viaggia quasi a punteggio pieno: 13 punti sui 15 a disposizione, unico mezzo stop il pari interno contro contro il Fossombrone e quarta posizione attuale ma lanciatissima verso la piazza d’onore. Fermana che nelle ultime cinque gare ha collezionato tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte. Possiamo dire i due estremi, ma la Fermana deve ritrovare energie soprattutto mentali e caratteriali che sono mancate di recente e anche nell’approccio alla gara di domenica. Ci sarà da farlo ritrovando Bianchimano al centro dell’attacco ma perdendo Tafa e Fontana fermati dal giudice sportivo, valutando al meglio e nel dettaglio le condizioni di Romizi (fermatosi anzitempo domenica, nell’intervallo) ma anche quelle di Barchi, Diouane e Pinzi. Proprio quest’ultimo al Del Conero due anni fa segnò una rete splendida.

Roberto Cruciani