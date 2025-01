Laboratori e letture in biblioteca

Lettura e laboratorio per tutte le età ... anche fino a 13 anni é lo spiritoso e simpatico annuncio sul volantino promozionale con cui la sezione ragazzi della biblioteca civica "Gino Pieri" di Porto San Giorgio annuncia di aver promosso in collaborazione con la cooperativa sociale Museion, un’iniziativa per i più piccoli che saranno impegnati in piacevoli letture e laboratorio giovedì prossimo , 30 gennaio, per un’ora e mezza dalle ore 16,30 alle ore 18 nella sede della biblioteca civica sezione ragazzi. Posti limitati per cui la prenotazione è obbligatoria allo 0734 015385 o biblioteca.ragazzi@comune-psg.org. Bambini accompagnati da un adulto. Iniziativa gratuita della Biblioteca Ragazzi in collaborazione con l’artista Federica Agostini e il suo artigianato creativo.