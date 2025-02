L’idea di Paola Curzi:: "Ecco la pizza sociale per gruppi e famiglie"

Per due settimane la pizzeria ‘La Rondine’ di Piane di Montegiorgio, lancia una iniziativa dedicata alle famiglie e ai gruppi numerosi. L’idea è nata alla titolare dell’attività Paola Curzi: dal martedì al venerdì nelle settimane dal 25 al 28 febbraio e dal 4 al 7 marzo la pizza margherita da metro (equivalente di 4 pizze al piatto) sarà in vendita a 15 euro. "Prepariamo pizza da anni cercando di mantenere sempre alta la qualità dei nostri prodotti – spiega Paola Curzi – ma a causa dell’aumento delle materie prime, sono aumentati i costi. Quindi abbiamo ideato questa formula per consentire alle famiglie o ai gruppi di poter trascorrere una serata insieme mangiando la pizza senza essere troppo vincolati al costo".