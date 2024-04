ll Primo maggio parte in anticipo. Eventi al via stasera col Piotta

Parte questa sera, con il concerto di Piotta all’area verde della pineta nord, il festival del Primo Maggio a Porto Sant’Elpidio: 5 giorni di eventi, animazioni, musica e spettacoli che coinvolgeranno tutta la città. Dalle 16.00 di domani, infatti il centro città diventerà il villaggio dei bambini con una festa a loro dedicata con gonfiabili, giochi e animatori; Lunedì si comincia dal pomeriggio in via Cesare Battisti con Dj Frans, Paolo Balestrieri e Miky Mercuri, per poi proseguire alle 21.00 con il 90 Land Party e alle 23.00 lo Zoo di 105 in piazza Garibaldi. Il 30 aprile prosegue la tradizione delle anteprime alla Faleriense, che ospiterà l’Ulla Festival in piazza F.lli Cervi. Imperdibile il primo maggio, con più di 150 attrazioni da nord a sud tra concerti, spettacoli e mercatini dalle 9 del mattino fino a sera, quando gli Zero Assoluto chiuderanno il festival in piazza Garibaldi (ore 19.00). Sul lungomare centro ci sarà anche un Villaggio dei Comuni, a cui parteciperanno rappresentanti di molti comuni marchigiani tra cui Ascoli Piceno, Civitanova Marche e Fermo, tra gli altri. L’insieme delle manifestazioni vanta il patrocinio del Ministero del turismo e si avvale del supporto della Regione Marche, della Camera di commercio delle Marche e del patrocinio della Provincia di Fermo. ""Il Primo Maggio è evento di punta della nostra città e la nostra porta d’ingresso verso la stagione estiva – commenta il sindaco, Massimiliano Ciarpella – La durata di 5 giorni è un investimento sulla destagionalizzazione, per favorire il soggiorno in città"". "" Condensiamo un lavoro di mesi, in cui abbiamo allestito un programma capace di soddisfare ogni tipologia di pubblico – aggiunge l’assessore al turismo Elisa Torresi - Un ringraziamento va alla Pro Loco, fondamentale nell’allestimento di eventi, come a tutti i quartieri"". Il consigliere regionale Andrea Putzu, conferma la vicinanza della Regione alla città aggiungendo "" riconosciamo la validità di un evento capace di richiamare decine di migliaia di persone, con una partecipazione significativa anche da fuori regione, un appuntamento importante perché destagionalizza l’offerta turistica"". Contribuiscono al Festival Primo Maggio la Multiutility Estra, operativa nella fornitura di gas ed elettricità nel centro Italia ed anche il consorzio Bacino Imbrifero Montano del Tronto, che ha scelto di promuovere il territorio in questa ampia e variegata vetrina. Attivo, inoltre, il servizio bus navetta gratuito per tutta la durata dell’evento.

Nadir Tomassetti