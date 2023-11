Lucciola lo deruba e il protettore lo picchia

Lui era andato da una prostituta per trascorrere una serata trasgressiva, lei gli aveva rubato il portafogli e il suo protettore era intervenuto per difenderla dall’ira del derubato. Una scena inquietante e allo stesso comica quella a cui alcuni passanti avevano assistito e per la quale era dovuta intervenire la polizia per riportare la calma. A conclusione delle indagini, sia la ragazza che il suo protettore sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo per essere processati. La lucciola è stata condannata a due anni di reclusione per minaccia e furto aggravato, mentre l’uomo a un anno e otto mesi per lesioni personali. I fatti si erano consumati, nottetempo, a Lido Tre Archi, quando un uomo di Civitanova Marche aveva rimorchiato la ragazza. Dopo aver contrattato la prestazione e pagato il dovuto, i due si erano appartati per consumare un rapporto sessuale. La prostituta, approfittando della foga dell’uomo, gli aveva sfilato il portafogli dai pantaloni e lo aveva messo nella sua borsetta. Lui, al termine della prestazione, contento e soddisfatto, aveva riaccompagnato la lucciola al suo "posto di lavoro", poi era ripartito per fare ritorno a casa. Prima di rientrare si era fermato in un bar per comprare le sigarette e si era accorto di non avere più con sé il portafogli. Aveva allora iniziato a cercare all’interno dell’auto, credendo di averlo perduto durante il rapporto sessuale, ma niente di niente. Del portafogli nessuna traccia. A quel punto i sospetti erano caduti sulla prostituta e l’uomo era tornato indietro. Una volta raggiunta in strada, le aveva intimato di restituirgli il denaro. Lei di tutta risposta aveva alzato la voce e lo aveva insultato. Lui le aveva strappato la borsetta dalle mani, si era ripreso il portafogli e l’aveva spintonata. A quel punto attirato dalle grida, era intervenuto il protettore della donna, che aveva aggredito a sua volta l’uomo.