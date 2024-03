Su Forbes per il cocktail sostenibile

Fermo, 16 marzo 2024 – C’è anche Massimo Pierdomenico, 28enne elpidiense (laurea in ingegnerizzazione del prodotto industriale al Politecnico di Milano) tra i 100 NumberOne indicati da Forbes Italia tra i giovani leader del futuro 2024.

Il suo nome compare nell’elenco delle 10 imprese della categoria Manifacturing & Industry con gli altri due co-fondatori di Drype, Lucia Marrocco (Roma) e Thomas Bottalico (Monza).

"Siamo emozionati e orgogliosi di essere stati riconosciuti da Forbes Italia tra i 100 migliori talenti under 30. Un riconoscimento che testimonia il nostro impegno nel portare innovazione ed eccellenza nel settore degli spirits e delle bevande" commentano i brillanti imprenditori co-founder di Drype.

"Non sapevo di questo riconoscimento e quando mi è stato detto, ho controllato: il nome era il mio, l’età coincideva per cui sì, ero proprio io tra i Forbes under 30, insieme a Sinner, Bagnania, Angelina Mango" sorride Pierdomenico.

Ma cos’è Drype? "Sono bottigliette contenenti un cocktail concentrato completo. Il nostro claim: ‘Tutto ciò di cui hai bisogno è un bicchiere d’acqua. Al resto ci pensa Drype’. Basta un bicchiere di acqua, si versa Drype e si ottiene il cocktail. La boccetta contiene miscela in gradazione alcolica elevata perché concentrata, ma diluito nell’acqua diventa un low alcol drink (8-12 gradi), in quattro gusti, in arrivo il quinto. Stiamo esplorando altri sapori e pensando a un’offerta analcolica" spiega Pierdomenico.

"La nostra spina dorsale è la sostenibilità ambientale, abbattere il più possibile pesi e volumi trasportati per rendere efficiente la filiera logistica nel settore delle bevande alcoliche. Abbiamo l’ambizione di essere il cocktail più sostenibile al mondo – aggiunge - riuscendo a ridurre fino all’82% la Co2 emessa in tutta la fase di trasporto del prodotto".