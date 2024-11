Mauro Leoni nel cast di ’Io canto’: è nella giuria per la finalissima

C’era anche Mauro Leoni, esperto di musica, appassionato di tutto ciò che riguarda il mondo delle sette note e dello spettacolo, tra i giurati del seguitissimo programma di Canale 5 ‘Io Canto Generation 2024’, condotto da Gerry Scotti la cui finale è stata registrata nei giorni scorsi, ma in televisione si vedrà domani, in prima serata. "Ho partecipato alla finalissima, nello studio 20 di Mediaset, ed ero tra i 100 giurati del pubblico che hanno votato i 12 ragazzi in gara, 6 dei quali dovevano guadagnarsi la vittoria a suon di note". Ovviamente nessuno spoiler sul risultato finale, ma per Leoni c’è la soddisfazione di aver dato il suo voto all’artista che, alla fine è risultato il vincitore, premiato anche dalla giuria composta da Michelle Hunziker (con lui nella foto), Fabio Rovazzi, Claudio Amendola, Al Bano, Orietta Berti e Iva Zanicchi. Per l’elpidiense Leoni, come sempre mosso da una enorme e genuina passione per la musica, soprattutto italiana, un’occasione per assistere in diretta a una kermesse canora.

m.c.