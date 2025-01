Mercato coperto, via al secondo stralcio: "Così abbiamo approntato il restyling"

Mercato coperto, l’amministrazione comunale ha dato il via al secondo stralcio dei lavori di riqualificazione. Questo comporterà la variazione della viabilità lungo via Properzi.

A partire da domani, lunedì 20 gennaio, il mercato rimarrà chiuso per quattro settimane per permettere la realizzazione di opere al suo interno. Consisteranno nella realizzazione di un nuovo impianto elettrico e di rilevazione fumi. Successivamente sarà la volta di opere di tinteggiatura, l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti all’interno della struttura con la realizzazione di rampe e di parte della pavimentazione.

Per la durata dei lavori via Properzi, nel tratto da via Gentili a viale Buozzi (direzione sud), sarà chiusa al traffico. Nello scorso mese di novembre i passaggi salienti dell’intervento erano stati al centro dell’incontro avvenuto in Comune tra il sindaco Valerio Vesprini, il direttore dei lavori Irene Sagripanti e gli operatori commerciali presenti nel mercato. "Il Comune è riuscito ad arrivare ad un progetto definitivo dopo pochi mesi dal suo insediamento".