‘Metroid Prime’. Cresce l’attesa

‘Metroid Prime 4 Beyond’ è il sequel di una saga composta da tre altri giochi principali, che uscirà nel 2025 su tutte le piattaforme nintendo switch (oled e lite comprese). È stato annunciato nel Nintendo direct del 2017. La saga parla di ‘Samus Aran’, originaria della colonia spaziale Kl-2, creata dagli esseri umani. Pirati intergalattici attaccano la colonia, ma la ragazza riesce a sopravvivere. Samus viene cresciuta e allenata dai Chozo, una razza aliena e dopo 11 anni di allenamento viene accettata come una di loro. Samus diventa una cacciatrice di taglie intergalattica che ha lo scopo di vendicarsi contro i pirati che hanno distrutto la sua colonia. In Metroid Prime 4 Beyond, i giocatori vestiranno i panni della cacciatrice di taglie in una missione che ha lo scopo di svelare i misteri della galassia e affrontare nuovi formidabili nemici. Questo nuovo episodio promette di superare i limiti del gameplay, offrendo un’esperienza coinvolgente e innovativa. Classe II C