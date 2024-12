Montegiorgio, via al Natale

Prenderà il via oggi il programma natalizio allestito dall’Amministrazione comunale di Montegiorgio in collaborazione con le associazioni del paese, che si articolerà fino al 6 gennaio 2025. Tanti appuntamenti per grandi e piccini, con occasione di socialità, divertimento e dedicati alla tradizione. Si parte oggi alle 15,30 in piazza Matteotti con ‘Accendiamo il Natale’ con l’apertura dei mercatini che offriranno animazione, giochi di legno per bambini e visite guidate all’interno dei luoghi storici del centro a cura dei volontari dell’Archeoclub di Montegiorgio, oltre ovviamente all’apertura della casa di Babbo Natale, che accoglierà i bambini e ascolterà i loro desideri, alle 16,30 si terranno laboratori per bambini a cura dell’associazione ‘Jump-it’. Alle 21 si terrà la cerimonia dell’accensione dell’albero a cui seguirà lo spettacolo acrobatico del ‘Duo Moon’ con brindisi finale a base di spumante e panettone. Domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata e data del via ufficiale alle feste natalizie,

alle 17,15 al teatro Domenico Alaleona si terrà il primo spettacolo della rassegna di Teatro per Ragazzi con la rappresentazione ‘Il Canto di Natale’. Mentre lunedì 9 dicembre alle 21 presso il parcheggio del Liceo Medi, si svolgerà nel nome della tradizione l’accensione de ‘Lu Ficaracciu’ dedicato alla Madonna.

a.c.