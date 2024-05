Montegranaro pronto a svelare il nuovo trainer. Mengo in prima linea

Iniziano i primi importanti movimenti di mercato nel panorama dilettantistico che vanno ad interessare soprattutto i tecnici per la prossima stagione. Partiamo dall’Eccellenza dove le novità non mancano di certo. Il Montegranaro, dopo la separazione con mister Marinelli, è prossimo all’annuncio del nuovo tecnico. In pole c’è Eddy Mengo, reduce da due stagioni nel settore giovanile della Fermana (under 17) ma in passato protagonista con il Porto Sant’Elpidio e il Montegiorgio in Serie D. Di sicuro il Montegranaro riparte da tre conferme importanti come quelle degli attaccanti Ardit Tonuzi e Denis Perpepaj (insieme hanno realizzato 17 reti) e del difensore David Pagliari, classe 2001. Valzer di panchine che interessa molte altre squadre. Il Matelica neopromosso ha annunciato l’accordo con Giuseppe Santoni, tecnico di esperienza, che torna a Matelica a distanza di 18 anni. Prende il posto di Paolo Passarini (che lo stesso Santoni ha avuto come calciatore ai tempi del Caldarola in Eccellenza) che invece è stato ufficialmente presentato al Tolentino: anche in questo caso si tratta di un ritorno a distanza di otto stagioni dall’ultima volta, sempre in Eccellenza.

E’ la settimana decisiva invece per la Maceratese che è pronta a rinnovarsi con il possibile arrivo di Stefano Serangeli nel ruolo di direttore sportivo mentre per la panchina il nome caldo è quello di Matteo Possanzini. Il Monturano, dopo la splendida salvezza conquistata a Jesi, dovrebbe ripartire dalla conferma in panchina di Stefano Cuccù pur avendo già salutato il capitano Enrico Finucci che ha deciso di scendere di categoria. L’esperto difensore ha accettato l’offerta della Palmense in Promozione dove ritroverà ex compagni di squadra come Matteo Petruzzelli e Jimmy Frascerra, anch’essi appena arrivati alla corte del confermatissimo tecnico Massimo Cardelli. Da qualche tempo era arrivata la conferma anche sulla panchina della Sangiorgese per la coppia formata da Osvaldo Jaconi e Enos Polini, subentrati la scorsa stagione e capaci di traghettare ad una salvezza tranquilla i nerazzurri che ora cercheranno di alzare le ambizioni e gli obiettivi stagionali, per una stagione da protagonisti.