"Non si perda l’autenticità"

Catia Fittirillo confida che non vivrebbe in nessun altro posto che non sia Marina Palmense, un posto di mare e di natura, di vicinanza, di turismo, di vita all’aria aperta: "Noi che viviamo qui da molti anni ci auguriamo che arrivino sempre nuove persone, magari coppie giovani, ma che non si perda la quiete e l’autenticità di questo posto. Abbiamo già perso il tempo in cui si stava sempre tutti insieme, a vivere gli eventi ma anche la quotidianità, quando c’era la scuola e ci si incontrava tutti i giorni, quando c’erano tante botteghe, quando si poteva fare tutto qui. Speriamo che ci sia una crescita ma nel rispetto dell’identità di Marina Palmense che ha ancora tante potenzialità da esprimere".