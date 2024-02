Numeri record per Fantasanremo

Manca una settimana all’inizio della 74° edizione del Festival di Sanremo e il contatore del FantaSanremo, gioco creato da un gruppo di giovani elpidiensi che fanno capo al bar Papalina (nel quartiere Corva) continua a registrare un inarrestabile flusso di accessi di fantallenatori che creano squadre su squadre. Ad oggi, risultata sfondato il muro dei 2 milioni di squadre, con quasi 1,5milioni di utenti iscritti e 260mila leghe. Il tutto mentre lo staff del bar Papalina si prepara a trasferirsi armi e bagagli nella città dei fiori, dove troverà casa della settimana del festival negli spazi del Forte Santa Tecla, messo a disposizione grazie a Rai Pubblicità ed è stata instaurata una partenrship con Rai Radio2 e Radio Pubblica Utilità. Intanto, guardando i numeri fin qui raggiunti con le squadre del FantaSanremo, i ragazzi parlano di "un risultato straordinario ottenuto con 48 ore di anticipo rispetto all’edizione record del 2023 (quando arrivarono a 4,2 milioni di squadre, ndr), ma un dato che passa quasi in secondo piano rispetto agli utenti e alle leghe, con numeri che già si allineano a quelli dell’anno scorso, ma che sono stati raggiunti con una settimana di anticipo". Insomma, se queste sono le premesse, tutto porta a credere l’obiettivo di confermare, se non superare, i numeri dell’anno scorso è a portata di mano. Per partecipare al gioco che c’è il sito fantasanremo.com e la app FantaSanremo. Nel frattempo, l’inno ufficiale del fantagioco 2024, firmato da Naska è entrato nelle classifiche dei singoli più ascoltati della settimana su tutte le piattaforme di streaming musicale.