Numeri record per il ‘Torneo Internazionale Walking Football’

Numeri da record e presenze importanti per la quarta edizione del ‘Torneo Internazionale Walking Football- Città di Fermo’, lo scorso fine settimana, presso il centro sportivo ‘Firmum Village’ di via Respighi. Nella categoria Over 50, vittoria alla Aps Vecchia Roma, seguita da Fermana FC e Pool Vigevano; oro per la Pro Calcio Ascoli seguita da Vincenzo Rolando Alessandria e Fermana FC nella categoria Over 60. Gli oltre 250 partecipanti, tra atleti e accompagnatori, sono stati accolti dal sindaco Paolo Calcinaro, assessore allo sport Alberto Scarfini e consigliere regionale Marco Marinangeli, al teatro dell’Aquila. "Le due categorie sono state divise in gironi all’italiana con partite di qualificazione giocate nel pomeriggio di sabato- ha spiegato Fabio Belà presidente della Fermana Walking Football, squadra organizzatrice - finali e premiazioni nella mattinata di domenica". Regole precise per una disciplina che, a metà tra calcio tradizionale e calcio a cinque, appassiona sempre un maggior numero di ex calciatori e calciatrici: essendo vietata la corsa, è possibile camminare o marciare velocemente; vietato anche ogni contatto con l’avversario. "Il walking football è uno sport che si può praticare in tutte le stagioni; indoor o all’aperto; su qualsiasi superfice - ha concluso Belà - è divertimento e condivisione per tutti coloro che hanno praticato il calcio ma anche per chi è appassionato. Ci teniamo a sottolineare che la riuscita del torneo, come del resto di ogni attività, è frutto di autofinanziamento e supporto di sponsor. Ringraziamo il comune di Fermo per il patrocinio; la società ‘Le Due Palme’ per la collaborazione; l’associazione ‘Tutela Diabetici del fermano’ presente per screening gratuiti". Grande successo anche per la cena conviviale al centro sociale ‘Lido di Fermo per un totale di 19 squadre: oltre ai padroni di casa della la Fermana WF, fresca del titolo di neo campione d’Europa alla Nations Trophy Cup in Francia, hanno fatto festa: Gsa Le Due Palme; Asd Roma WF; Pool Vigevano Sport; Aps Vecchia Roma WF; Asti WF; Real Maranello WF; Pro Calcio Ascoli; Valchiusella WF; Novarello WF; Costa degli Etrtuschi; WF Vincenzo Rolando oltre a San Marino GSGC e Billericay Town FC dall’Inghilterra.

Gaia Capponi