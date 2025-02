Paolucci: "Ora reagiamo. Salvezza a tutti i costi"

"Le critiche ci stanno ma le parole lasciano il tempo che trovano, dopo quattro sconfitte serve invertire la rotta". In sintesi è questo uno dei messaggi lanciati a Lunediretta su Tv Centro Marche dal direttore sportivo Michele Paolucci che ha analizzato il momento nero della Fermana. "La fortuna ci ha voltato le spalle per quello che abbiamo visto finora. Conosco il calcio e dico che solo noi abbiamo la possibilità di farla girare dalla nostra parte, dobbiamo andarcela a cercare. A Chieti la reazione c’è stata ma non basta, servono punti. Ci sono giocatori importanti che devono comportarsi come tali. Io e la società ci aspettiamo che proprio loro trascinino i compagni. La squadra a Chieti ha giocato alla pari, anche in dieci, contro la seconda in classifica e avendo occasioni anche per portare via la vittoria. Ma queste sono parole, a noi servono punti e una sterzata d’orgoglio". Richiama all’ordine dunque i senatori Paolucci perché proprio da più esperti si attende maggiore incisività, peccato che domenica mancheranno per squalifica Romizi e Karkalis. "La situazione è molto difficile e complicata – ribadisce Paolucci – ma non compromessa comunque. Sento molte critiche, in questa fase siamo incudine e ce le dobbiamo prendere. Credo fermamente che questa squadra sia migliore rispetto a quella del girone di andata. Brini ha le caratteristiche e l’esperienza per tirarci fuori da una situazione molto complicata. Capisco la rabbia e l’esasperazione dei tifosi che stanno soffrendo da anni; possiamo chiedergli, come sempre hanno fatto, di darci il loro contributo per noi fondamentale. L’obiettivo è ancora raggiungibile". Poi torna proprio sul tecnico Brini: "Dopo Chieti era dispiaciuto deciso nel trovare soluzioni. Dopo Notaresco la situazione era diversa e pesante: il mister si era messo in discussione ed era disposto a rinunciare, per vedere se c’era la possibilità di trovare una soluzione migliore. La società e i calciatori lo hanno convinto a restare. Mi aspetto una reazione da parte dei ragazzi perché non ci sono alternative alla salvezza".

Roberto Cruciani