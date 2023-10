’Polis’ parte anche qui. Servizi più a portata

E’ già pienamente operativo in otto piccoli centri dell’entroterra Fermano, grazie all’impegno di Poste Italiane, il progetto ‘Polis’. Nei giorni scorsi il Direttore di filiate di Fermo Antonio Grisostomi Travaglini, ha effettuato una visita presso l’ufficio di Piane di Falerone, dove è già operativo il progetto ‘Polis’, per annunciare lo stato di avanzamento dei lavori.

"Il progetto Polis è stato presentato a gennaio 2023 a Roma – spiega Antonio Grisostomi Travaglini – e rappresenta una grossa innovazione per l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini. In tutti i Comuni con popolazione sotto a 15.000 abitanti, sarà in funzione un totem completamente automatizzato e una postazione con operatore per accedere a documenti di pubblica utilità". Nella nostra provincia al momento sono operativi 8 uffici postali con Polis, il primo è stato inaugurato a giugno a Monte Giberto, a cui si sono aggiunti: Montefortino, Petritoli, Falerone, Montegranaro, Monsampietro Morico, Monte Rinaldo e Belmonte Piceno, entro l’anno raggiungerà anche Francavilla d’Ete e Smerillo. Il piano di Polis è raggiungere entro il 2024 tutti e 36 Comuni del Fermano con popolazione sotto i 15.000 abitanti. "L’obiettivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in relazione ai piccoli centri e nelle aree interne – continua Grisostomi Travaglini - contribuendo al loro rilancio attraverso la realizzazione di uno sportello unico di prossimità. Mentre la rete bancaria negli ultimi anni ha diminuito la sua capillarità nei piccoli comuni, la presenza di Poste sul territorio è rimasta inalterata. Nel progetto Polis gli uffici diventano una casa digitale, che attraverso uno sportello unico renderanno semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15.000 abitanti. Lo sportello unico permette di accedere a: certificati anagrafici (nascita, matrimonio, cittadinanza, residenza, stato civile ecc); richiesta del passaporto o carta di identità elettronica; estratto conto; visure e planimetrie catastali; certificati giudiziari; cedolino pensione e certificazione unica e altro ancora. Il progetto semplifica la vita dei cittadini che abitano nei centri più piccoli, riducendo al minimo i disagi". Fra le note statistiche di Poste Italiane nella provincia di Fermo, ci sono 200 dipendenti e più precisamente 150 donne (75%) e 50 uomini, per un totale di 53 sportelli di cui 30 a gestione completamente rosa.

Alessio Carassai