Ponzano, arriva un regalo di Natale. Partiti i lavori per il palazzetto

Arriva una bella notizia di Natale per la comunità di Ponzano di Fermo, infatti, sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione di un palazzetto dello sport in via degli Appennini nella frazione di Capparuccia. Per la gioia dei cittadini e dell’Amministrazione, prende finalmente il via la realizzazione della struttura progettata per arricchire il più ambizioso e ricco progetto in località Capparuccia.

La struttura polivalente coperta, con annessi spogliatoi e spazi per attività a corpo libero, occuperà un totale di circa 1.370 metri quadrati, in cui potranno svolgersi attività ufficiali delle Fsn e Dsa e risulterà omologata Cconi. Inoltre l’impianto è stato realizzato con sistemi ad alto efficientamento energetico classificata A3; privilegiando l’utilizzo di fonti rinnovabili sia per energia termica che per energia elettrica. L’impianto di riscaldamento a servizio della zona spogliato e zona palestra è del tipo radiante a pavimento; è altresì previsto un impianto solare per acqua calda sanitaria ed un impianto fotovoltaico da 25 Kw.

L’intera struttura, compresa l’area a parcheggio, garantirà il totale abbattimento delle barriere architettoniche al fine di poter essere agevolmente fruibile. Per assistere alle manifestazioni il pubblico potrà sfruttare le tribune interne e l’ampio parcheggio esterno.

"Sotto l’albero di Natale abbiamo trovato – commenta con estrema soddisfazione il sindaco Diego Mandolesi - un regalo tanto atteso, giunto solo ora a causa di stop forzati e lungaggini burocratiche da noi ovviamente indipendenti. Questo palazzetto è un nuovo elemento in un polo composto da strutture sia al chiuso che all’aperto con l’obiettivo di offrire alla nostra comunità servizi polivalenti e trasversali, diversificati sia per esigenze che per fasce di età. Adiacenti ad una piazza che è già simbolo di aggregazione e socialità, troveremo presto attrezzature sportive all’aperto e al chiuso, al fine di poter godere di questo complesso in tutti i periodi dell’anno".

Alessio Carassai