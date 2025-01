Protestano i residenti:: "Ecco via Cerretino, disastrata e pericolosa"

"Percorrere via Cerretino è diventato troppo pericoloso tanto la strada è disastrata. Un tratturo, ormai. Sono almeno 3 anni che non viene effettuato alcun intervento di manutenzione": la segnalazione arriva da residenti che sono ormai esasperati e non tollerano di dover percorrere una strada comunale ridotta in condizioni pessime. Basta fare un giro lungo quei 6-7 chilometri che collegano la Montegranarese con la Monturanese attraverso zone di campagna, dove insistono comunque diverse abitazioni, per rendersi conto che le lamentele dei residenti non sono campate per aria. "Abbiamo segnalato più volte la situazione in Comune – insistono – ma ci ritroviamo ancora con una strada bianca, stretta, con tratti in cui sul fondo stradale si sono formati dei crateri, profondi e larghi per cui è quasi impossibile evitarli". Nei tratti in salita, ai bordi della strada si sono formate crepe profondissime, che rendono il transito ancora più pericoloso a causa della carreggiata ristretta, oltre che ammalorata e avvallata. Se le condizioni del tratto di strada bianca sono deplorevoli, non va meglio nel tratto superiore della strada Cerretino, che è asfaltato (depolverizzato) e che presenta anche una serie di vistosi avvallamenti dovuti a dissesti della strada: "Siamo sempre in attesa che qualcuno ci ascolti e intervenga".