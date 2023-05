’Reidat adama’, un viaggio nel sisma

Oggi pomeriggio alle 17 la Sala degli Artisti ospita la presentazione del cortometraggio ’Reidat adama (La terra trema)’. Nel 2016 i Monti Sibillini nell’Italia centrale hanno subìto un devastante terremoto che ha causato centinaia di morti e migliaia di sfollati. Tredici anni prima, una coppia di artisti, Catharina e Natan, cartai e pittori provenienti da Israele, decisero di trasferirsi in quel piccolo angolo di mondo, un luogo magico nelle montagne intorno alla città di Amandola. Le loro famiglie non sono estranee alla catastrofe, poiché i loro genitori e nonni hanno sofferto durante la Shoah.

In questo corto scritto da Gianluca Franceschetti e co-diretto da Gianluca Franceschetti e Giovanni Lani, in forma poetica si racconta la vicenda umana della coppia di ’artisti della carta’ che hanno vissuto il disastro del terremoto con forza e, incredibilmente, armonia e vicinanza con la natura magica dei Monti Sibillini ed hanno deciso di restare e continuare a lavorare la carta nonostante la loro abitazione fosse stata completamente distrutto. La loro creazione artistica fonde l’esperienza dei maestri cartai con quella degli esploratori dei monti marchigiani, generosi e rigogliosi nel fornire piante e fibre per creare tipi di carta mai visti prima. Il cortometraggio verrà presentato in anteprima nazionale oggi alle 17 alla Sala degli Artisti, saranno presenti i due autori e i protagonisti del cortometraggio.