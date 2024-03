Ricettazione, in due rinviati a giudizio

Alla guida di un autocarro aveva perso il controllo del mezzo e si era ribaltato in autostrada con un carico di pezzi di vetture rubate. Un incidente imprevisto che aveva permesso così alla polizia di avviare un’indagine e di smascherare un giro di ricettazione che partiva dalla puglia e si diramava a livello internazionale. Il conducente, un 40enne di Cerignola, e il proprietario del veicolo, un foggiano di 37 anni, sono stati rinviati a giudizio. Entrambi finiranno sotto processo rispondere del reato di ricettazione in concorso. Tutto era iniziato nel tardo pomeriggio del 17 marzo 2023, quando una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Porto San Giorgio era stata inviata sul luogo di un incidente sull’A14, in direzione nord, nel territorio di Porto Sant’Elpidio. Sul posto i poliziotti avevano accertato che un autocarro Iveco Daily si era ribaltato sulla carreggiata e parte del carico trasportato, costituito da merce varia che poi emergerà essere destinata al Marocco, si era riversata sulla strada. Dopo il recupero del mezzo gli agenti avevano verificato che il peso del carico trasportato era il doppio di quello consentito e dietro alle masserizie avevano intravisto alcune parti di veicoli. A quel punto la squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale di Fermo si era recata presso il soccorso stradale dove era in custodia l’autocarro Iveco per una verifica più approfondita e, coadiuvata dagli agenti di polizia giudiziaria del compartimento Marche, era riuscita a rinvenire, dietro alle masserizie caricate appositamente per occultare la merce, pezzi di automobili. Erano state così identificate 77 parti di veicoli - lamierati completi, cruscotti, piantoni sterzo, airbag, motori, cambi, fanali, avantreni - associati ad una Volkswagen Golf, una Volkswagen Tiguan, una Toyota Rav4 e una Kia Sportage rubate qualche giorno prima in Puglia. Il carico era stato sottoposto a sequestro penale, quindi il conducente e il proprietario dell’autocarro erano stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione in concorso.

Fabio Castori