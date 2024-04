Riparte il gioco con l’Eurovision . Song Contest

Crescono gli impegni per il team di FantaSanremo: dopo l’avvio alle iscrizioni per il Fantagiro d’Italia, è già tempo di concentrarsi di nuovo sulla musica, pensando all’Eurovision Song Contest, in programma dal 7 all’11 maggio in Svezia, alla Malmö Arena. I fantallenatori dovranno comporre sulla web app fantaeurovision.com, una squadra con 5 dei 37 artisti in gara e nominarne uno come capitano, facendo attenzione a non superare la soglia dei 100 ABBAudi, il conio scelto quest’anno dall’effervescente gruppo di organizzatori del fantasy game "in omaggio – dicono - alla mitica band svedese a 50 anni dalla loro vittoria del contest europeo". Celebrazioni a parte, il regolamento è molto simile a quello del FantaSanremo, con bonus e malus e con un punteggio che si comporrà nel corso delle serate in base a ciò che faranno o non faranno gli artisti scelti sul palco. In questo senso, sarà interessante anche vedere il coinvolgimento dei cantanti al fantagiuoco made in Porto Sant’Elpidio. Qualche esempio di bonus: perdita dei sensi 50 punti; invasione imprevista del palco 35 (70 se mostrando parti intime), dire FantaEurovision 25 punti, compresi i bonus di 10 punti Dancing Queen e per l’artista che indossa una corona e per l’artista che indosserà maniche verde fluo (come il vincitore dello scorso anno). I malus prevedono 100 punti in meno per la canzone squalificata, e 50 punti in meno per l’esibizione pre-registrata (-50) e interruzione del brano per problemi tecnici. I cantanti con le fantaquotazioni più alte sono Angelina Mango, il croato Baby Lasagna con 23 ABBAudi. Le iscrizioni sono possibili fino alle 23,59 del 6 maggio (salvo proroghe dell’ultima ora), giorno prima dell’avvio della kermesse internazionale. E ancora una volta per il team del bar Papalina, della Corva, un gran lavoro da fare divertendosi.

m.c.