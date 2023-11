Rotatoria in località San Giuseppe. Finalmente ci siamo, ecco i fondi

Da tempo si attendeva una rotatoria in località San Giuseppe, all’incrocio con la provinciale Faleriense, davanti al plesso scolastico di Piane Tenna e, adesso, grazie al finanziamento di 115mila euro della Regione, cui si aggiungono risorse della Provincia (per altri 49.500 euro), ci sono tutte le condizioni perché venga realizzata. "Si tratta di un traguardo importante – fa sapere il sindaco Alessio Pignotti – che è la risultante di un lavoro fatto in sinergia tra Comune e Provincia". Un risultato inseguito attraverso varie strade: dapprima caldeggiando la Provincia per investire i fondi dei proventi del Codice della Strada nella redazione del progetto della rotatoria e, successivamente, decidendo di partecipare, d’accordo con la Provincia, al bando regionale. "Non avessimo avuto il progetto già realizzato, non avremmo avuto accesso al finanziamento" chiarisce Pignotti che ringrazia il consigliere provinciale (e presidente del consiglio comunale) Alessio Terrenzi, e al presidente Michele Ortenzi "che ha presentato quale unico progetto quello dedicato al nostro territorio". Un risultato non scevro dalle polemiche: "Ringraziare il consigliere regionale Andrea Putzu, come qualcuno sta facendo sui social, è un’offesa soprattutto per la Regione. Il finanziamento è stato ottenuto partecipando a un bando, conseguendo un certo punteggio e rispettando i criteri. Un risultato ottenuto per meritocrazia e non per altro". "Si tratta di un’opera che andrà a rendere più sicura e scorrevole la circolazione su una strada molto trafficata, vista anche la presenza della scuola e che, così com’è oggi non è troppo sicura e i numerosi sinistri che vi si verificano ne sono la prova" commenta Terrenzi che, in odore di scadenza dal mandato di consigliere provinciale dice di aver voluto "chiudere questa mia esperienza con un dono per la città, per la frazione Luce in particolare".

m.c.